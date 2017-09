Manchester City met ruime zege in topper richting Rotterdam

Sadio Mané dupeerde zijn ploeg door na een lange bal van achteruit roekeloos in te komen bij City-doelman Ederson. De aanvaller raakte de goalie met gestrekt been vol in het gezicht – rood voor Mané en een trieste aftocht voor Ederson. Zijn vervanger Claudio Bravo kreeg na het wegzenden van Mané niets meer te doen.



City leidde op dat moment al door een doelpunt van Sergio Agüero. De Argentijn maakte op fraai aangeven van De Bruyne zijn 124ste treffer in de Premier League en passeerde daarmee Dwight Yorke als niet-Europeaan met de meeste goals in Engeland. Voor rust verdubbelde Gabriel Jesus de marge.



In de eenzijdige tweede helft scoorde de Braziliaan nogmaals. ManCity sprong daarna, met het oog op de midweekse Champions League-ontmoeting met Feyenoord, zuinig om met de krachten. Invaller Leroy Sané deed Liverpool met twee treffers nog meer pijn. Zijn tweede, een geweldige krul in de kruising, was van grote schoonheid.



ManCity gaat dankzij de ruime zege in ieder geval voor even aan de leiding in de Premier League. Stadgenoot Manchester United kan vanavond bij een overwinning op Stoke City langszij komen.