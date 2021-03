Manchester City neemt met standbeeld na tien jaar afscheid van Agüero

Agüero maakte 257 doelpunten in 384 wedstrijden voor City. Daarmee is de Argentijns international, die in 2011 overkwam van Atlético Madrid, recordhouder. Een van die goals was misschien wel de beroemdste in de geschiedenis van City: hij scoorde in blessuretijd tegen Queens Parks Rangers. Daarmee bezorgde Agüero zijn ploeg in het seizoen 2011-12 de Engelse titel.