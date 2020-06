Manchester City vecht tweejarige Europese schorsing aan: vier vragen en antwoorden

Door Tim Reedijk



1. Wat is er ook alweer precies aan de hand?

In februari legde de UEFA een forse straf op aan Manchester City: twee jaar geen Europees voetbal en een boete van 30 miljoen euro. In jip-en-janneketaal omdat ‘The Citizens’ schuldig zouden zijn aan ‘ernstige schendingen’ van de financiële regels. De UEFA heeft City al langer op de korrel en deelde in 2014 al een boete van vele miljoenen uit. Een publicatie van Der Spiegel aan de hand van gelekte documenten van klokkenluiderscollectief Football Leaks in 2018 gaf de Europese voetbalbond voldoende munitie om deze nog veel grovere straf uit te delen.

Volledig scherm © AFP In die documenten vond de UEFA onder meer bewijs van dubieuze constructies die City gebruikte om de Financial Fair Play-regels te omzeilen via schijninkomsten van sponsor Etihad Airways. In werkelijkheid zou de Abu Dhabi United Group, de speelbal van de puissant rijke City-eigenaar Mansour bin Zayed Al Nahyan en nog meer sjeiks, het merendeel van de inkomsten hebben betaald en niet Etihad. Dat terwijl de Financial Fair Play-regels voorschrijven dat er niet meer geld mag worden uitgegeven dan dat er binnenkomt via sponsors, tv-gelden, premies en stadionrecettes. Zo zou City er meer schimmige constructies op nahouden. Dat wil de UEFA aan banden leggen.

2. Hoe zien deze drie dagen eruit, wat kan het CAS beslissen en wanneer is de uitspraak?

Het CAS heeft drie dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. Daarin mogen beide partijen hun betoog doen aan een panel van drie rechters, van wie de drie partijen (UEFA, City en het CAS) er allemaal één gekozen hebben. Het proces is niet te volgen voor buitenstaanders en verloopt vanwege de coronapandemie via videoverbindingen. City heeft een leger topadvocaten ingeschakeld om haar dossier te verdedigen, onder wie David Pannick, door wiens toedoen tot tweemaal toe een Brexit-akkoord werd geblokkeerd.

Het sporttribunaal kan de UEFA of City gelijk geven, of voor een strafvermindering gaan. Maar dat weten we woensdag nog niet. De uitspraak laat vermoedelijk nog wel even op zich wachten. Volgens de geluiden die nu klinken komt het CAS met een uitspraak vóór dat het huidige Champions League-seizoen wordt hervat. Want ja, ongeacht wat er wordt besloten in Lausanne, Manchester City mag het huidige Champions League-seizoen afmaken als het tot een hervatting komt. De intentie daartoe is er, maar over de precieze invulling wordt later deze maand gesproken. City lag op koers om de kwartfinale te halen door de heenwedstrijd in de achtste finales te winnen in Bernabéu van Real Madrid: 1-2. De return in Manchester werd gecanceld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Volledig scherm Manchester City won in februari in Bernabéu met 1-2. © ANP Sport

3. Wat verwijt City de UEFA?

In één woord: tunnelvisie. Zoals eerder beschreven zit de UEFA de club al langer op de hielen. De band tussen club en bond is al jaren flink onderkoeld. Kijk de beelden maar eens terug van de Champions League-hymne in het Etihad: gefluit vanaf de tribunes. City reageerde na het UEFA-nieuws dan ook quasi-nonchalant, alsof ze allang wist wat er stond te gebeuren. ,,We zijn teleurgesteld, maar niet verrast. Wij willen dat ons bewijsmateriaal door een onafhankelijke instantie wordt bekeken. De onderzoeker van de UEFA heeft al in 2018 publiekelijk laten weten welke sancties hij tegen ons wilde nemen. Dat was nog voordat er fatsoenlijk naar ons dossier was gekeken. Deze zaak is gestart door de UEFA, vervolgd door de UEFA en beoordeeld door de UEFA. Van enige onpartijdigheid is totaal geen sprake”, schreef City destijds in een statement.

Quote Deze zaak is gestart door de UEFA, vervolgd door de UEFA en beoordeeld door de UEFA. Van enige onpartij­dig­heid is totaal geen sprake. Manchester City

City gaat bij het CAS ook wijzen op de bewijslast van de UEFA. Volgens ‘The Citizens’ is dat onrechtmatig verkregen. Een Portugese hacker die nu thuis in huisarrest zit, zou de mails hebben gestolen en niet hebben gelekt. Bovendien is de inhoud ervan volgens City uit de context gehaald. Diezelfde Portugees wordt verdacht van grootschalige computervredebreuk.

Manchester City vindt dat de UEFA bezig is met een heksenjacht zonder eerlijk proces. Uit de gelekte documenten bleek al dat men bij City vindt dat er sprake is van een UEFA-complot tegen de ‘nieuwe elite’: clubs als City en Paris Saint-Germain die met oliegeld opklommen naar de wereldtop. Succes bij het CAS zou voor City dan ook voelen als gerechtigheid en als een stok om mee te slaan bij eventuele latere beschuldigingen van de Europese voetbalbond. En daarbij zou het veel vraagtekens oproepen over de daadwerkelijke waarde van het Financial Fair Play-reglement.

4. Hoe desastreus kunnen de gevolgen zijn voor Manchester City?

Als het CAS meegaat in het verhaal van de UEFA, is dat een dolksteek voor Manchester City. Dan is er geen weg meer terug. De pijn zit hem niet in de laatste plaats in het feit dat Champions League-winst het grootste doel is van het steenrijke concern achter City. Al krijgt de club dit seizoen vermoedelijk nog een kans daarop. Maar twee jaar geen Europees voetbal betekent een strop die in Engelse media wordt ingeschaald op ruim 160 miljoen euro. Blijven de topspelers City trouw als Europees voetbal uit zicht is? Moet de selectie flink worden ingekrompen met een salarishuis dat zonder Champions League-voetbal niet vol te houden is? Tekent een transfertarget ook voor City als pakweg Paris Saint-Germain ook interesse heeft én Champions League-voetbal in het vooruitzicht heeft? Een vet salaris verbloemt natuurlijk niet alles.

Bij de buren, bij Manchester United, kijken ze intussen handenwrijvend mee. Als de UEFA gelijk krijgt, schuiven de Europese tickets een plek op en mag - op dit moment - Manchester United de Champions League in. Alsof het niet pijnlijker kan voor ‘The Citizens’.