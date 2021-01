Manchester City vreest dat het De Bruyne tijdje kwijt is

City raakte ook verdediger Kyle Walker kwijt. De Engelsman moest al na amper een half uur het veld verlaten, na een botsing met Villa-captain Jack Grealish. ,,Als Kyle om een wissel vraagt, dan is er iets aan de hand. Hopelijk valt het mee en was het slechts een schop”, zei Guardiola. ,,Ik heb de dokter nog niet gesproken, dus ik weet niet hoe ernstig het is.”

Manchester City is dankzij zes competitiezeges op rij geklommen naar de tweede plaats in de Premier League, op 2 punten van stadgenoot Manchester United dat een wedstrijd meer speelde. Komend weekeinde neemt City het in de FA Cup op tegen Cheltenham Town. In de laatste vijf officiële duels (inclusief de beker) hoefde de ploeg van Guardiola geen enkele tegentreffer te incasseren.

,,Nog belangrijker dan die zes overwinningen op rij, is dat we weer voetballen op een manier die nodig is om kampioen te worden”, aldus de Spaanse trainer. ,,Iedere club wil kampioen worden, maar je moet laten zien dat je dat verdient. We spelen nu op het juiste tempo en krijgen weinig goals tegen. We moeten alleen nog wat effectiever worden voor het doel.”