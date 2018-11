Manchester City weer koploper na ruime zege op Southampton

Video Spurs boekt uitzege in aanloop naar duel met PSV

1:34 Drie dagen voor de ontmoeting met PSV in de Champions League heeft Tottenham Hotspur in de Engelse competitie gewonnen bij Wolverhampton Wanderers. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino gaf in stadion Molineux een ruime voorsprong nog bijna uit handen, maar nam wel de drie punten mee: 2-3. De Spurs nestelde zich daardoor weer op de vierde plaats in de Premier League, drie punten achter de huidige koploper Liverpool.