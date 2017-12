Manchester City wint ook overtuigend bij Swansea City

David Silva scoorde twee keer voor Manchester City, dat dit seizoen in de Engelse competitie nog altijd geen wedstrijd verloor. Alleen tegen Everton (1-1) op maandag 21 augustus werden er punten verspeeld. De andere doelpunten voor City werden vanavond gemaakt door de Belgische spelmaker Kevin de Bruyne en de Argentijnse doelpuntenmachine Sergio Agüero. Bij Swansea City was verdediger Mike van der Hoorn basisspeler en vielen Luciano Narsingh en Leroy Fer in. Reservedoelman Erwin Mulder bleef op de bank.

Lukaku matchwinner voor United

Arsenal speelde met 0-0 gelijk in de uitwedstrijd bij West Ham United. Javier Hernandez schoot in de blessuretijd nog op de onderkant van de lat namens West Ham United, dat zaterdag al met 1-0 won van regerend kampioen Chelsea. Ook Liverpool bleef vanavond op een 0-0 gelijkspel steken. Dat gebeurde op het eigen Anfield tegen West Bromwich Albion, waar Alan Pardew sinds kort de trainer is. Liverpool speelde afgelopen zondag al met 1-1 gelijk in de stadsderby tegen Everton.