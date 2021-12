Manchester City wint ruim in Newcastle en ziet achtervolgers Liverpool en Chelsea punten morsen

SamenvattingenLiverpool heeft twee punten laten liggen in de uitwedstrijd bij Tottenham Hotspur: 2-2. Virgil van Dijk deed door zijn coronabesmetting niet mee, net als zijn teamgenoten Fabinho, Thiago en Curtis Jones. Na achttien speelrondes gaat Manchester City aan kop in de Premier League met 44 punten, drie meer dan Liverpool en al zes meer dan het opnieuw morsende Chelsea.

Tottenham Hotspur kwam al in de dertiende minuut op voorsprong via Harry Kane, die scoorde op aangeven van de Franse middenvelder Tanguy Ndombele. Zeven minuten later kwam Kane heel goed weg bij een harde tackle op de enkel van Andy Robertson, waarvoor de spits van Spurs slechts een gele kaart kreeg van scheidsrechter Paul Tierney.



In de 35ste minuut gaf Robertson de assist bij de gelijkmaker van Diogo Jota. De 1,78 meter lange aanvaller uit Portugal toonde opnieuw aan een uitstekende kopper te zijn, waardoor Liverpool met een 1-1 de kleedkamer inging na een eerste helft waarin Spurs enorme kansen kreeg. Dele Alli en Heung-Min Son lieten na om de voorsprong voor het team van Antonio Conte te vergroten.

Robertson maakte in de 69ste minuut op aangeven van rechtsback Trent Alexander-Arnold de 1-2 voor Liverpool, maar de ploeg van Jürgen Klopp gaf de voorsprong vijf minuten later al weg. Son scoorde nu wel, nadat Liverpool-doelman Alisson Becker in de fout ging.

Robertson bleef de hoofdrol spelen in het spektakelstuk in Londen, want in de 77ste minuut kreeg de Schotse linksback rood na een overtreding op Emerson Royal. Met tien man ging Liverpool daarna nog op jacht naar de overwinning, maar ook in de zes minuten extra tijd werd er niet meer gescoord.

Volledig scherm © REUTERS

Goede zondag voor Manchester City

Voor Manchester City was het een uitstekende zondag. De ploeg van coach Pep Guardiola won met 0-4 bij Newcastle United. Het door de coronabesmettingen gehavende Chelsea kwam niet verder dan 0-0 bij Wolverhampton Wanderers.

City komt door de zege op 44 punten. Dat zijn er zes meer dan Chelsea, dat derde staat na het vele puntenverlies van de afgelopen weken. Liverpool, dat later vandaag op bezoek gaat bij Tottenham Hotspur, kan bij een zege op 43 punten komen.



Rúben Dias opende al in de vijfde minuut de score voor City. Hij kopte op aangeven van João Cancelo binnen. Cancelo zelf zorgde binnen het half uur voor de tweede treffer. Na de rust ging City verder met treffers voor Riyad Mahrez en Raheem Sterling. Nathan Aké bleef bij City op de bank.

Volledig scherm Raheem Sterling tekent voor het vierde doelpunt van Manchester City. © EPA

Ki-Jana Hoever

Chelsea had het lastig bij Wolverhampton, dat speelde met Ki-Jana Hoever in de basis en een doelpunt van Daniel Podence in de eerste helft wegens buitenspel afgekeurd zag worden. In de tweede helft waren de bezoekers heel dicht bij een treffer via Christian Pulisic, die was weggestuurd door Marcos Alonso. Doelman José Sá van de ‘Wolves’ redde echter knap.

Chelsea-trainer Thomas Tuchel miste Jorginho, Kai Havertz, Ruben Loftus-Cheek, Romelu Lukaku, Timo Werner, Ben Chilwell en Callum Hudson-Odoi vanwege coronabesmettingen. De club hoopte door de nieuwe golf aan coronabesmettingen dat het duel met de Wolves kon worden uitgesteld, maar kreeg daarvoor geen toestemming.

