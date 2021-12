Manchester City wint van Watford en neemt koppositie Premier League over

Liverpool passeerde Chelsea eveneens en heeft een punt achterstand op City. De formatie van Jürgen Klopp won bij Wolverhampton Wanderers, 0-1. De Belgische invaller Divock Origi scoorde diep in blessuretijd. Daarvoor had de formatie, met Virgil van Dijk in de gelederen, kans op kans gemist.



Raheem Sterling zette Manchester City al in de 4e minuut op voorsprong. De international kon geheel vrij inkoppen na een voorzet van Phil Foden. Na iets meer dan een half uur maakte Bernardo Silva er 0-2 van. Na de hervatting zorgde Silva voor de 0-3, nadat hij alle tijd kreeg de bal in de bovenhoek te krullen. Daarna was Cucho goed voor de 1-3. De Colombiaan schoot eerst op de paal, maar kreeg de terug springende bal opnieuw voor de voeten en schoot alsnog raak. Nathan Aké bleef op de bank bij Manchester City.