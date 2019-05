Manchester United blameert zich en ziet CL-hoop vervliegen

Serie A Atalanta wint bij Lazio en blijft vierde, Quagliarel­la maakt 25ste goal

17:24 Atalanta Bergamo blijft voorlopig vierde in de Serie A. De ploeg van Oranje-internationals Hans Hateboer en Marten de Roon won vanmiddag in Stadio Olimpico in Rome met 1-3 van nummer acht Lazio.