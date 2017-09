Manchester United blijft in spoor City met zege op Everton

Manchester United kwam al na vier minuten op voorsprong door een schitterende goal van Antonio Valencia. De rechtsback uit Ecuador schoot vanaf 20 meter kiezelhard binnen na een pass van Nemanja Matic. Everton liep daarmee al snel achter de feiten aan, maar blijf lange tijd knap in de wedstrijd. Via Tom Davies en Wayne Rooney kreeg de ploeg van Koeman in de eerste helft nog twee goede kansen op de gelijkmaker, maar het bleef 1-0.



Na rust paste Koeman een aantal aanvallende wissels toe, waarmee de wedstrijd steeds meer op en neer ging. Manchester United profiteerde daar uiteindelijk optimaal van, met drie goals in de laatste acht minuten van de wedstrijd. Eerst was er de 2-0 van Henrik Mkhitaryan na 83 minuten. Kort voor tijd scoorde ook Romelu Lukaku, die eerder een aantal kansen liet liggen, nog tegen zijn oude club. In blessuretijd maakte de Franse invaller Anthony Martial er vanaf elf meter zelfs nog 4-0 van, waarmee er uiteindelijk een geflateerde uitslag op het scorebord kwam te staan.



Zware periode voor Everton



Everton verkeert desondanks in een zeer zware periode. Everton verloor nu de laatste vier wedstrijden: uit bij Chelsea (2-0), thuis tegen Tottenham Hotspur (0-3), uit bij Atalanta Bergamo (3-0) voor de Europa League en nu dus met 4-0 bij Manchester United.



Komende woensdag kan Everton mogelijk weer aan het vertrouwen werken, want dan komt Sunderland op bezoek op Goodison Park voor de Carabao Cup. Volgende week speelt Everton voor de competitie thuis tegen Bournemouth.



Manchester United staat vijf duels op 13 punten. De ploeg van Mourinho heeft hetzelfde aantal punten en hetzelfde doelsaldo als het Manchester City van Pep Guardiola: 16 goals voor, 2 tegen.