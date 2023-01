Manchester United in beladen derby nog zonder Wout Weghorst, streep door de rekening voor Erik ten Hag

Met videoManchester United-manager Erik ten Hag kan morgen op Old Trafford nog niet beschikken over Wout Weghorst in de derby tegen Manchester City.

Het debuut van Wout Weghorst voor Manchester United laat minimaal nog enkele dagen op zich wachten. De formaliteiten om de spits, voor zes maanden gehuurd van Burnley, op tijd speelgerechtigd te krijgen in de Premier League, komen niet rond voor de derby tegen Manchester City morgenmiddag. Waarschijnlijk kan de international van Oranje wel in actie op dinsdag bij Crystal Palace.

,,Het was ‘close’, maar hij is morgen niet beschikbaar”, zei Ten Hag tijdens de persconferentie op trainingscomplex Carrington. Voor de coach betekent het ontbreken van Weghorst een streep door de rekening. Anthony Martial, de enige afmaker in de selectie van Manchester United, sukkelt met een beenblessure. ,,Anthony trainde vanochtend mee”, gaf de trainer aan. ,,Morgenochtend hakken we de knoop door.”

De twijfel rond de Franse aanvaller zorgt bij Ten Hag niet voor paniek. ,,Hij zit er de laatste weken al niet bij. Het zou een bonus zijn als hij wel kan meedoen.” De Haaksberger kan evenmin beschikken over Diogo Dalot. De Portugees, die onder Ten Hag als rechtsback indrukt maakt, wordt vrijwel zeker vervangen door Aaron Wan-Bissaka. Niettemin beginnen de Red Devils vol vertrouwen aan de stadsderby.

Kansloze 6-3

Begin oktober verloor Manchester United kansloos met 6-3 in het Etihad Stadium. Sindsdien heeft Ten Hag de weg omhoog ingezet. ,,We hebben dat duel geanalyseerd”, stelde hij. ,,We zijn eerlijk geweest over wat er mis ging en hebben daaruit onze lessen getrokken. We hebben enorme progressie geboekt.” De midweekse nederlaag van Manchester City in de EFL Cup tegen Southampton (2-0) geeft zijn ploeg wellicht extra vertrouwen.

,,We zagen natuurlijk dat City een tegenslag had. Ik heb afgelopen week veel wedstrijden van hen bekeken. Maar het gaat alleen om ons. Iedereen moet op de toppen van zijn kunnen spelen en saamhorigheid tonen, vol zelfvertrouwen.” Bij winst verkleint Manchester United het gat met het elftal van Pep Guardiola tot een punt. Het zou een passend vervolg zijn van de almaar groeiende status van Ten Hag.

Casemiro

De Nederlander heeft in recordtempo twintig wedstrijden gewonnen. Zelfs Alex Ferguson lukte het niet om zo snel de club op de rails te krijgen. Ten Hag reageerde even bescheiden als kordaat op de opvallende prestatie. ,,Het zegt helemaal niets, je verdient er niets mee. Het gaat om wedstrijden winnen en prijzen pakken.” Casemiro, in de zomer overgenomen van Real Madrid, vervult daarin een belangrijke rol: ,,Het cement tussen de stenen.”

Volledig scherm Marcus Rashford is op dreef voor Manchester United. © AFP

De aantoonbare vooruitgang van diverse voetballers, van wie Marcus Rashford de meeste aandacht trekt, en de naadloze gewenning van Lisandro Martínez aan de Premier League, biedt Ten Hag ruggensteun. Weghorst - mislukt bij Burnley dat hem na de degradatie aan het Turkse Besiktas verhuurde - krijgt hierdoor een eerlijke kans van de Britse media. Alleen moet de dertigjarige spits nog even wachten om zijn kunsten te vertonen.

Naar alle waarschijnlijkheid zit Weghorst morgen, de aftrap is om 13.30 uur Nederlandse tijd, op de tribune van Old Trafford. De intensiteit van de derby, waarin voor het eerst in jaren weer iets op het spel staat, zal hem doen denken aan zijn invalbeurt in de verloren kwartfinale op het WK tegen Argentinië, waarin hij twee keer scoorde.

Drama voor Donny van de Beek Het seizoen is al voorbij voor Donny van de Beek. De middenvelder van Manchester United heeft een zware knieblessure en kan maanden niet in actie komen: ,,Het is vreselijk als je zo’n zware blessure oploopt.”

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.