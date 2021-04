Manchester United kruipt richting City na zege bij Spurs, ook Arsenal wint

Nadat Manchester City zaterdagmiddag drie punten morste tegen het tiental van Leeds United (1-2), was het aan Manchester United om de titelrace nog enigszins spannend te houden. Daar slaagde de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer in door drie punten mee te nemen uit Londen. Het verschil op de ranglijst werd teruggebracht tot elf punten. United heeft nog wel een inhaalwedstrijd tegoed. Na de openingstreffer van Tottenham-ster Heung-Min Son moest Manchester United in de achtervolging. Na rust herstelden de Red Devils zich uitstekend van die achterstand, met dank aan treffers van Fred en Edinson Cavani. De Uruguayaan zette United tien minuten voor tijd met een duikkopbal op voorsprong. Na een fraaie individuele actie kon Mason Greenwood de 1-3 eindstand op het bord schieten. Daarmee gaf hij Tottenham Hotspur de definitieve nekslag. De ploeg van José Mourinho zag de achterstand op de Champions League-plekken oplopen naar zes punten. Donny van de Beek bleef negentig minuten op de bank bij United. De teller van de 23-jarige middenvelder staat daardoor dit seizoen nog altijd pas op veertien competitieduels. In de slotfase werd concurrent Bruno Fernandes naar de kant gehaald, maar zijn vervanger werd Nemanja Matic.

Arsenal wint in Sheffield

Lingard op dreef bij West Ham United

De 28-jarige Lingard kwam eind januari op huurbasis over van Manchester United, waar hij niet meer in de plannen van manager Ole Gunnar Solskjaer voorkwam. De Noor zal zich nog weleens achter de oren krabben als hij Lingard ziet schitteren bij West Ham, want de aanvallende middenvelder is in korte tijd uitgegroeid tot een ware sensatie in de Premier League.



Ook tegen Leicester City was Lingard weer de grote man aan Londense zijde. De Engelse international opende in de 29ste minuut de score met een knappe volley en verdubbelde de voorsprong vlak voor rust door de bal in het lege doel te schieten op aangeven van Jarrod Bowen. Diezelfde Bowen maakte er in de 48ste minuut 3-0 van. Door twee doelpunten van Kelechi Iheanacho kwam Leicester nog terug tot 3-2, maar een punt zat er niet meer in.