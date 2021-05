Manchester United stelt kampioensfeest City uit, Everton wint bij West Ham

De champagneflessen werden vermoedelijk al koud gezet in het lichtblauwe gedeelte van Manchester toen Manchester United vanmiddag na 24 minuten op een 1-0 achterstand kwam tegen Aston Villa. Bertrand Traoré, voormalig speler van Vitesse en Ajax, opende de score. Bij een nederlaag van Manchester United zou Manchester City namelijk alsnog kampioen van de Premier League zijn.



Zover kwam het niet. Donny van de Beek zat heel de wedstrijd op de bank bij The Red Devils en zag hoe zijn teamgenoten de achterstand volledig wegpoetsten in de tweede helft. Bruno Fernandes benutte na 52 minuten een door Paul Pogba versierde penalty en vier minuten later maakte Mason Greenwood er ook 1-2 van. Toen Edinson Cavani er drie minuten voor tijd 1-3 van maakte, konden de champagneflessen definitief weer terug de berging in van het Etihad Stadium. Vlak na die 1-3 van Cavani dacht Aston Villa nog even een penalty te krijgen, maar Ollie Watkins maakte een schwalbe en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart. Zo zag Anwar El Ghazi, die in de 78ste minuut gewisseld was, hoe zijn ploeg met tien man het duel beëindigde.