Manchester United van Erik ten Hag overtuigend langs Tottenham Hotspur, ook Liverpool wint

De eerste kans op Old Trafford was nog voor de Spurs, maar Rodrigo Bentancur mikte na vier minuten naast. In het vervolg nam het team van Ten Hag, die Cristiano Ronaldo en Tyrell Malacia op de bank hield, het initiatief over. Antony trof de buitenkant van de paal en Tottenham-keeper Hugo Lloris had enkele fraaie reddingen in huis op pogingen van onder andere Marcus Rashford, Fernandes en Luke Shaw.



Ondanks het veldoverzicht voor ManUnited stond het bij rust nog 0-0. Daarna kwam snel na de hervatting verandering in. In de 47ste minuut werd een schot van Fred van richting veranderd en was doelman Lloris kansloos: 1-0. Na bijna zeventig minuten verdubbelde Fernandes de score met een fraaie uithaal. Een tweede goal van Fernandes werd nog afgekeurd vanwege buitenspel, maar Ten Hag en co boekten een zege op de Spurs.