Manchester United wint ook tweede wedstrijd op overtuigende wijze Manchester United heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen op overtuigende wijze gewonnen. Na de 4-0 overwinning op West Ham United van vorige week won de ploeg van Jose Mourinho vandaag op bezoek bij Swansea City met dezelfde cijfers: 0-4.







Mail M 0

Delen per e-mail Sluit Sluit Je naam Je e-mail Naam ontvanger E-mail ontvanger Bericht Stuur mij een kopie E-mail versturen

Nabeschouwing

Tegen Swansea had het elftal van trainer José Mourinho het zaterdag een stuk moeilijker. Bailly opende in blessuretijd van de eerste helft de score. De verdediger uit Ivoorkust was attent toen de bal via de lat op de grond stuiterde. Bailly tikte de bal over de doellijn. Het doelpunt kon voor een groot deel ook worden toegeschreven aan Paul Pogba, die uit een hoekschop van Daley Blind hard richting doel kopte. Doelman Lukasz Fabianski kon nog redden, maar was daarna kansloos toen Bailly als eerste bij de bal was.



De andere doelpunten vielen pas in het laatste kwartier van de wedstrijd. Binnen vier minuten scoorde United liefst drie keer, waarmee er alsnog een grote uitslag op het scorebord kwam in het Liberty Stadium. Eerst was het de beurt aan de Belgische spits Romelu Lukaku (80ste minuut), daarna scoorden de Fransen Paul Pogba (82ste minuut) en invaller Anthony Martial (84ste minuut).

Tijd LIVEBLOG

90'+3' Afgelopen in Swansea! Manchester United wint ook de tweede wedstrijd van het seizoen met 4-0. Vorige week was West Ham United kansloos op Old Trafford, vandaag was het de beurt aan Swansea City. 84' Henrikh Mkhitaryan wordt vervangen door Ander Herrera 82' Derde wissel bij Swansea City: Tammy Abraham wordt vervangen door Oliver McBurnie 74' Nog een kwartier te gaan. Swansea City zoekt steeds nadrukkelijker de aanval, maar moet ook oppassen voor de counter van United. De thuisploeg durft nog niet veel op de aanval te spelen. 74' Ook een dubbele wissel bij Manchester United: Marcus Rashford en Juan Mata worden vervangen door Anthony Martial en Marouane Fellaini. 72' Gele kaart voor Leroy Fer na een harde tackle op Daley Blind. United kan geen gevaar stichten uit de resulterende vrije trap. 70' Nog twintig minuten te gaan in Swansea. Gaan we nog een doelpunt zien in de tweede helft? In de eerste helft viel het doelpunt ook pas kort voor rust.. 66' Er gebeurt nog niet al te veel in de tweede helft. United staat op voorsprong, maar maakt weinig aanstalten om deze te vergroten. Swansea City is voorlopig nog niet in staat om het United echt lastig te maken. 66' Dubbele wissel bij Swansea City: middenvelder Roque Mesa en verdediger Kyle Bartley worden vervangen door vleugelspelers Luciano Narsingh en Wayne Routledge. Swansea City-coach Paul Clement toont hiermee, halverwege de tweede helft, duidelijk zijn aanvallende intenties. Kan de thuisploeg nog een gelijkmaker produceren? 55' Nog weinig spektakel in de eerste tien minuten na rust. 46' Geen wissels bij beide ploegen in de rust. Paul Pogba kreeg in de eerste helft een gele kaart en moet dus op zijn tellen passen. 45' We zijn weer begonnen in het Liberty Stadium. Kan Swansea in de tweede helft nog wat terugdoen of koerst United af op de tweede overwinning van het seizoen? 45'+1' Kort na de openingstreffer van Eric Bailly fluit scheidsrechter Jon Moss voor de rust. United kon in de eerste helft nog niet echt overtuigen, maar staat dus wel voor. 43' Gevaarlijke voorzet van Paul Pogba richting Romelu Lukaku bij de tweede paal, maar de Argentijnse Swansea-verdediger Federico Fernandez kan net op tijd opruimen. 36' Schot van Marcus Rashford, maar Swansea-doelman Lukasz Fabiasnski kan vrij eenvoudig redding brengen. 25' Een meer dan terechte gele kaart voor Paul Pogba, die Swansea-middenvelder Tom Carroll keihard onderuit schoffelt. Volledig scherm © Action Images via Reuters

Voorbeschouwing

Daley Blind staat ook tijdens de tweede competitiewedstrijd dit seizoen van Manchester United in de basis. De Oranje-international start in het uitduel bij Swansea City als linksback. Manchester United begon het seizoen vorige week zondag met een overtuigende 4-0 zege op West Ham United.



Bij Swansea City doet middenvelder Leroy Fer vanaf het begin mee. Mike van der Hoorn en Luciano Narsingh zitten op de reservebank, terwijl de nieuwe doelman Erwin Mulder niet in de selectie is opgenomen door trainer Paul Clement. Swansea City raakte afgelopen week na lang gesteggel sterspeler en aanvoerder Gylfi Sigurdsson voor 49,5 miljoen euro kwijt aan het Everton van Ronald Koeman. Er kwamen sindsdien nog geen nieuwe spelers naar Swansea, dat zich in de laatste twee weken van de transfermarkt nog wil gaan versterken.

Opstelling Swansea City: Fabianski, Naughton, Fernandez, Bartley, Mawson, Olsson, Roque Mesa, Fer, Carroll, Ayew, Abraham

Opstelling Manchester United: De Gea; Valencia, Bailly, Jones, Blind; Pogba, Mati¿; Mata, Mkhitaryan, Rashford; Lukaku