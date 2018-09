Mancini laat Balotelli buiten selectie voor duel met Portugal

Queiroz blijft toch aan als bondscoach van Iran

15:55 Carlos Queiroz blijft toch aan als bondscoach van het Iraanse voetbalelftal. In mei kondigde de Portugees nog aan dat hij na het WK in Rusland zou opstappen, maar dinsdag zit hij gewoon op de bank bij Iran als de ploeg het in Tasjkent opneemt tegen Oezbekistan.