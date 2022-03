Mancini ondanks uitschakeling voor WK door als bondscoach Italië

Roberto Mancini gaat ondanks het missen van het WK voetbal in Qatar door als bondscoach van Italië. Dat valt op te maken uit de uitlatingen van Mancini op de persconferentie voor de oefeninterland tegen Turkije, dinsdag in Konya.

,,Ik heb de afgelopen dagen gesproken met bondsvoorzitter Gabriele Gravina, we zitten behoorlijk op één lijn. We praten de komende dagen verder over wat we kunnen verbeteren voor de toekomst”, aldus Mancini.

Italië veroverde vorig jaar de Europese titel, maar ontbreekt eind dit jaar op het WK. De ploeg van Mancini legde het in de halve finales van de play-offs om een WK-ticket af tegen Noord-Macedonië, dat donderdag in Palermo met 1-0 won. Mancini sprak over “de grootste teleurstelling” uit zijn carrière en suggereerde dat hij mogelijk zou vertrekken.

,,De teleurstelling is te groot om nu over mijn toekomst te praten”, zei de 57-jarige Italiaan direct na de uitschakeling. ,,Ik wil daar nu niet aan denken. Als in het voetbal dingen fout gaan, dan is het de schuld van de coach. Ik ben hier dus verantwoordelijk voor.”

Vorig jaar verlengde de oud-topvoetballer zijn contract tot het WK 2026. Gravina liet direct na de nederlaag tegen Noord-Macedonië al weten door te willen met Mancini.