Mancini zoekt met Italië twee jaar na EK-winst naar aanknopingspunten: ‘Zijn elftal aan het opfrissen’

Interview Nathan Aké gaat met Manchester City voor treble tegen Inter: ‘Topfavo­riet? Zo werkt het niet in finales’

Na jarenlange vergeefse pogingen wil Manchester City zaterdag eindelijk ‘the king of the cups’ vastgrijpen. Ook nog de Champions League dus, nu de Engelse titel en de FA Cup al binnen zijn. Nathan Aké heeft er vertrouwen in. ,,Maar er is bij ons helemaal niemand die Internazionale onderschat.’’