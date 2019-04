ManCity houdt dankzij excellerende Sterling druk op Liverpool

Sterling excelleert

Manchester City kreeg op bezoek bij Palace in de eerste helft kans op kans, maar kwam niet verder dan een goal van Sterling na een kwartier. De man in vorm scoorde na ruim een uur nog eens en daarmee leek het verzet van de thuisploeg gebroken. Sterling is in de Premier League dit seizoen bij 26 goals van City betrokken geweest (17 goals, 9 assists).



Dankzij de aansluitingstreffer van Luka Milivojevic mocht de middenmoter uit Londen nog even hopen op een stunt, maar City hield stand. In de extra tijd maakte invaller Gabriel Jesus zelfs nog de 1-3.



City verloor dit seizoen vier keer in de competitie en een daarvan was tegen Crystal Palace. In december werd het in Manchester 2-3.



Liverpool trapt om 17.30 uur af tegen Chelsea.