ManCity scoort één keer bij basisdebuut 21-jarige Sandler

De Nederlandse verdediger Phillipe Sandler mocht voor het eerst starten in de ploeg van trainer Pep Guardiola.



De 21-jarige Sandler maakte vorig jaar de overstap van PEC Zwolle naar de regerend kampioen van Engeland. In de FA Cup begin deze maand maakte Sandler zijn debuut als invaller. Daarna kreeg hij geen speelminuten meer tot aan woensdag in Burton Upon Trent.



Guardiola liet de jonge centrale verdediger de hele wedstrijd staan. Sandler zag hoe de Argentijnse spits Sergio Agüero in de 26e minuut de score over twee wedstrijden op 10-0 zette.



De ‘Citizens’ wonnen het tweede bekertoernooi vorig jaar en spelen dit jaar in de finale tegen Chelsea of Tottenham Hotspur. De Spurs verdedigen donderdag bij Chelsea een 1-0 voorsprong.