Mannschaft-keeper van WK-finale in 1966 overleden

De Engelsman Geoff Hurst leidde de zege van het gastland op Wembley in met een treffer die niet geteld had mogen worden omdat de bal de doellijn achter Tilkowski niet volledig passeerde. Het was de 3-2 in de verlenging, Engeland won met 4-2. Tilkowski stierf zondag na een lang ziekbed, hij werd 84 jaar.



Tilkowski kwam 39 keer uit voor de 'Mannschaft'. Met Borussia Dortmund won hij in 1966 de Europa Cup voor bekerwinnaars. Het betekende de eerste Europa Cup voor een Duitse ploeg. Als trainer was hij onder meer actief voor Werder Bremen, 1. FC Nürnberg en AEK Athene.