ManUnited mist twee basiskrachten in beslissend duel tussen Van de Beek en Kluivert

De Braziliaanse middenvelder Fred is geschorst, wat Donny van de Beek mogelijk weer de kans biedt op een basisplaats. Doelman David De Gea en linksback Luke Shaw keren na blessures terug in de selectie van Solskjaer.

In groep H hebben ManUnited, Leipzig en Paris Saint-Germain allemaal 9 punten. Twee clubs gaan door naar de knock-outfase. PSG, de verliezend finalist van vorig seizoen, neemt het in het eigen Parc des Princes op tegen het uitgeschakelde Basaksehir. Solskjaer heeft met zijn ploeg tegen Leipzig genoeg aan een gelijkspel om door te gaan. De Engelsen wonnen eind oktober op Old Trafford met maar liefst 5-0 van de Duitse club.

,,Die uitslag speelt nu geen rol meer”, zegt trainer Julian Nagelsmann van Leipzig. ,,We waren toen te bang, ook om aan te vallen. Maar dit is een andere wedstrijd. We weten dat we met een overwinning door gaan.” Nagelsmann mist de geschorste verdediger Dayot Upamecano.

Bij Leipzig kan ook Lazar Samardzic niet meespelen. De 18-jarige middenvelder is in quarantaine gegaan na een positieve test op het coronavirus. Samardzic is de vijfde persoon bij de Duitse club die het virus heeft opgelopen. Eerder waren Marcel Sabitzer, Amadou Haidara, Hwang Hee Chan en een fysiotherapeut besmet geraakt. Alle andere spelers van de ploeg hebben negatief getest.

Bij Paris Saint-Germain ontbreken Juan Bernat, Mauro Icardi en Pablo Sarabia vanwege blessures. De Duitse middenvelder Julian Draxler is weer beschikbaar voor zijn landgenoot Thomas Tuchel, de trainer van de Franse kampioen.