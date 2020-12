ManUnited zet ijzersterke reeks voort dankzij goudhaantje Rashford

De wedstrijd begon nog desastreus voor Manchester United. Doelman Dean Henderson, die de voorkeur kreeg boven David de Gea, nam veel te veel tijd om een bal weg te schieten en verkeek zich op de instormende David McGoldrick. De spits van Sheffield United nam over en tikte eenvoudig binnen, waardoor de thuisploeg al na vijf minuten met 1-0 aan de leiding ging.

Sheffield kon uiteindelijk twintig minuten van die voorsprong genieten. Marcus Rashford werd met een vrije trap bediend door Victor Lindelöf en schoot fraai raak. Een paar minuten later werd het zelfs 1-2, toen Anthony Martial een lange pass van Paul Pogba op waarde schatte en doelman Aaron Ramsdale te snel af was. Voor Martial was het pas zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Volledig scherm Marcus Rashford (midden) was met twee doelpunten de grote man bij Manchester United. © EPA

Ook de 1-3 van Manchester United, zes minuten na rust, was er eentje om in te lijsten. Na een aanval over vele schijven, met hoofdrollen voor Bruno Fernandes, Martial en Mason Greenwood, kwam de bal terecht bij Rashford, die met een schuiver zijn tweede van de avond maakte.

Met Donny van de Beek de laatste tien minuten als invaller binnen de lijnen kwam United nog even in de problemen toen McGoldrick uit een corner zijn tweede maakte en de stand terugbracht tot 2-3, maar de zege kwam niet meer in gevaar. De ploeg van Solskjaer stijgt naar de zesde plaats met 23 punten uit twaalf wedstrijden. Op basis van verliespunten staan The Red Devils zelfs tweede.

