Maradona herstelt ‘wonderbaarlijk goed’ en maakt grapjes met bezoekers

Bergwijn niet bij selectie Bale bezorgt Tottenham tweede plek met eerste goal sinds rentree

1 november Gareth Bale heeft Tottenham Hotspur naar de tweede plek in de Premier League gekopt. De Welshman was in het thuisduel met Brighton & Hove Albion voor het eerst sinds zijn terugkeer naar Londen trefzeker en was daarmee van grote waarde: hij bezorgde Spurs de 2-1 en de drie punten.