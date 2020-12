Maradona junior beleefde afscheid van vader vanuit Napels: ‘Ik heb de hele week gehuild’

Maradona junior werd geboren op 20 september 1986 in Napels, kort nadat zijn vader Argentinië op 25-jarige leeftijd wereldkampioen had gemaakt in Mexico. Zijn moeder is de Napolitaanse Cristiana Sinagra, met wie Maradona een verhouding had. Maradona kreeg later in Napels pas zijn dochters Dalma (1987) en Giannina (1989) met zijn vrouw Claudia Villafañe, waar hij van 1984 tot 2003 mee getrouwd was.



Maradona junior woont al zijn hele leven in Napels en pas op 25 augustus 2016, toen hij bijna dertig jaar oud was, ontmoette hij zijn vader voor het eerst in Buenos Aires. ,,Die eerste ontmoeting was zo bijzonder, omdat ik daar altijd op gewacht heb. De afgelopen vier jaar was ons contact heel goed. Ik zag hem natuurlijk niet vaak, maar ik kon hem altijd bellen om dingen te bespreken. We hebben gelukkig nog veel wedstrijden van Argentinië en Napoli samen gekeken, die momenten koester ik", zegt hij in een interview met de Spaanse sportkrant Marca, nadat hij de afgelopen week nog niet van zich liet horen.



Maradona junior en zijn partner raakten begin november besmet met het coronavirus, dus kregen zij geen groen licht om naar Argentinië af te reizen toen vorige week woensdag het nieuws over het overlijden van Maradona naar buiten kwam. De volgende dag werd Maradona al begraven op Jardin Bella Vista, nadat tienduizenden Argentijnen nog langs zijn kist liepen in Casa Rosada. ,,Ik heb alles gevolgd via de televisie en mijn telefoon, bijna altijd met tranen in mijn ogen. Ik heb nauwelijks geslapen, alleen wanneer ik echt op was van verdriet en even in slaap viel. Er waren zoveel bijzondere en mooie momenten, die mij allemaal diep hebben geraakt. Het eerbetoon van Messi natuurlijk, maar ook de zege van zijn club Gimnasia La Plata en het eerbetoon van de spelers van Boca Juniors aan mijn zus Dalma in La Bombonera", zegt Maradona junior, die van 1997 tot 2004 jeugdspeler van Napoli en later Italiaans international werd in het beachsoccer.