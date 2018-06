'Maradona lichtjaren achter bij Messi', Colombiaan Sanchez bedreigd na nederlaag

Tite stelt fans gerust

Bondscoach Tite van Brazilië stelt Neymar gewoon op in de tweede groepswedstrijd, morgen tegen Costa Rica. ,,Hij is nog niet in topvorm, bevindt zich in een ontwikkelingsfase, maar lichamelijk is hij fit'', aldus Tite. De steraanvaller brak dinsdag nog voortijdig de training af met ogenschijnlijk een blessure, maar de bondscoach benadrukte dat Neymar in orde is. ,,Ik kan hem zonder risico opstellen. Ik zou dat nooit doen als ik niet zeker wist dat hij fit is, want ik stel de gezondheid van mijn speler niet in de waagschaal.''



Tite weersprak het verhaal dat hij Neymar in een persoonlijk onderhoud had opgedragen meer in het teambelang te spelen. ,,Een regelrechte leugen. Iedereen moet voor het team spelen, maar ook zijn individuele klasse bijdragen. Daarin is Neymar een genie.''