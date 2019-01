‘Maradona met maagbloeding in ziekenhuis’

Bayer Leverkusen Bosz blij met herkansing: 'Ik was nog niet klaar in Duitsland’

15:17 Peter Bosz is blij met de herkansing die hij krijgt in de Bundesliga. Bij Bayer Leverkusen gaat de 55-jarige trainer werken in ‘een meerjarig project’, zoals hij het vandaag bij zijn presentatie noemde. Ook bij de huidige nummer 9 van Duitsland gaat Bosz voor attractief voetbal. ,,Mijn ideeën over voetbal zijn niet veranderd.’’