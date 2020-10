Maradona niet besmet met coronavirus

Liverpool ook tegen Ajax zonder doelman Alisson

5 oktober Liverpool komt over twee weken zonder doelman Alisson Becker naar Amsterdam voor de eerste groepswedstrijd in de Champions League, tegen Ajax. De Braziliaan liep zaterdag op de training een schouderblessure op. Met Adrián in plaats van Alisson onder de lat ging Liverpool een dag later hard onderuit bij Aston Villa (7-2).