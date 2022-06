Marc Overmars en Mark van Bommel hebben beet: Vincent Janssen tekent voor vier jaar bij Antwerp

Daarmee hebben technisch directeur Marc Overmars en coach Mark van Bommel de gewenste spits binnen. Voor Janssen betekent het zijn terugkeer in Europa. Na avonturen bij Almere City FC, AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe trok de spits in 2019 namelijk naar Mexico. Bij Monterrey kwam de inmiddels 28-jarige aanvaller tot 24 goals in 94 wedstrijden. Hij won er bovendien de landstitel, beker én Champions League van de Concacaf.

Janssen wordt in België een grootverdiener. Volgens Belgische media gaat hij 2,5 miljoen euro per jaar verdienen in Antwerpen. Zo behoudt Janssen het riante salaris dat hij bij het Mexicaanse Monterey nog tot 2024 zou verdienen. Een naar Belgische normen duizelingwekkend bedrag, dat zelfs het loon van Club Brugge-doelman Simon Mignolet met een paar ton overstijgt.

,,Dit was ook wat de coach had aangegeven: vechten voor de bal en het team. Voor de 1-op-1-acties hebben we genoeg gasten dus ik probeer vooral een sterk aanspeelpunt te zijn. Het is altijd even wennen, want het niveau is redelijk hoog, maar ik kan belangrijk zijn op mijn manier. Of ik geslaagd ben voor mijn examen? Dat moet de bondscoach maar bepalen. Ik heb mijn best gedaan", zo analyseerde Janssen zijn eigen optreden.