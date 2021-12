Marcel Brands per direct weg bij Everton: ‘Verschil in visie’

Het contract van Brands bij de club uit Liverpool werd afgelopen zomer nog met drie jaar verlengd. Des te opmerkelijker was het dat eigenaar Fahrad Moshiri na het vertrek van Carlo Ancelotti (Real Madrid) in Rafael Benitez een trainer aanstelde die niet de keuze van de technisch directeur was. Daarmee stonden de verhoudingen bij Everton dit seizoen al snel op scherp.

Brands was vorige week bij de 1-4 nederlaag tegen stadgenoot Liverpool de gebeten hond bij de aanhang. Bij het verlaten van de tribunes op Goodison Park kreeg hij er verbaal flink van langs van een teleurgestelde Everton-fan. De reactie van Brands (‘zijn het alleen de spelers dan?’) was veelzeggend.

In een door de club uitgegeven statement lichtte Brands zijn vertrek toe: ,,Na een persoonlijk gesprek met de voorzitter en mijn medebestuursleden zijn we vrijdag overeengekomen dat ik terugtreed als directeur voetbal en als lid van het bestuur van Everton. Dit besluit is een van de moeilijkste beslissingen die ik in mijn carrière heb moeten nemen. Het bestuur en ik zijn het erover eens dat er een verschil is in de visie en richting van deze mooie club.”