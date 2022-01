Marco Bizot blinkt uit tegen PSG, maar kan zege voor Georginio Wijnaldum en Xavi Simons niet voorkomen

Xavi Simons (18) was dé speler in de jeugdopleiding van Barcelona, maar laat zich nu zien bij PSG

Bij PSG begon Georginio Wijnaldum in de basis, maar de Nederlander speelde slechts één helft. Hij gaf de assist op de 1-0 bij Mbappé, maar raakte vlak voor rust ook geblesseerd aan zijn enkel. De voormalig speler van Feyenoord, PSV, Newcastle United en Liverpool bleef na rust dan ook in de kleedkamer achter.

Zonder Wijnaldum liep Paris Saint-Germain dus uiteindelijk nog uit naar een 2-0 zege. Tien minuten voor tijd kreeg Bizot nog wel gezelschap op het veld van een andere Nederlander: Xavi Simons. De jongeling die zich de laatste tijd steeds vaker laat zien bij PSG viel in, net als Sergio Ramos. De Spanjaard speelde pas zijn eerste competitiewedstrijd voor PSG in het eigen Parc des Princes. Ramos, die lang kampte met een blessure, werd dan ook bij elk balcontact toegejuicht in de slotfase.