Marco Reus na ‘gecompliceerd en vermoeiend’ seizoen niet met Duitsland naar EK

Juventus doet in duel met rode kaarten en strafschop­pen goede zaken tegen kampioen Inter

15 mei Juventus heeft in de strijd om een Champions League-ticket een belangrijke zege geboekt. De ploeg uit Turijn zegevierde in een enerverend duel met 3-2 over kampioen Inter. In totaal werden er drie strafschoppen gegeven, vielen er vijf doelpunten en werd er twee keer rood getrokken.