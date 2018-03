Marco Reus tot 2023 bij Dortmund

Reus speelt sinds 2012 voor Dortmund, de club waar hij ooit als jeugdspeler begon. De trefzekere vleugelspits, geboren in Dortmund, werd in zijn loopbaan tot dusver achtervolgd door blessures. Vorig jaar scheurde hij zijn achterste kruisband in zijn rechterknie en ging hij in juni onder het mes. Na een lange revalidatie maakte de international een maand geleden zijn rentree. Hij miste in 2016 het EK in Frankrijk door een blessure aan zijn schaambeen. Reus moest ook het WK 2014 in Brazilië, dat werd gewonnen door Duitsland, aan zich voorbij laten gaan door een enkelblessure.