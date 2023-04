Marco van Basten hard voor Dayot Upamecano na nieuwe rampavond: ‘Ongeschikt voor de top’

Met videoDe dubbele kraker van Bayern München tegen Manchester City in de Champions League wordt in de nabije toekomst in de annalen van de Duitse topclub ongetwijfeld doodgezwegen. Kansloos was de ploeg van Matthijs de Ligt over twee duels tegen de Engelse kampioen . Vooral de Franse verdediger Dayot Upamecano zal de komende tijd nog wel eens wakker schrikken na de horrorwedstrijden tegen Erling Haaland en co.

L’Équipe, de Franse sportkrant uit het thuisland van Dayot Upamecano, sprak van ‘twee regelrechte rampavonden’ voor de international. ,,Toen zijn rode kaart na achttien minuten terecht werd ingetrokken omdat de doorgebroken Haaland buitenspel had gestaan, hoopte Upamecano dat zijn nachtmerrie in één klap voorbij was. Dat bleek een misvatting. Het zwarte gat zou nóg donkerder worden...”

Wat L’Équipe vooral zorgen baarde was het algehele niveau van Upamecano. ,,Afgezien van zijn glijpartij bij de goal van Haaland - dat kan gewoon een keer gebeuren - leek hij vooral het hoge tempo en de balcirculatie niet te kunnen bijbenen. Zijn handelingssnelheid liet flink te wensen over.”



Het Spaanse Marca: ,,Je krijgt bijna medelijden met hem. Het waren twee verschrikkelijke avonden voor Upamecano, die hij het liefst heel snel zal vergeten.” Bild gaf Upamecano een 5, in Duitsland het slechtst denkbare cijfer in Nederland vergelijkbaar met een 1. ,,Hij faalde opnieuw.” Matthijs de Ligt en Nathan Aké kregen een 3, een nipte voldoende.

Marco van Basten sloot zich daar helemaal bij aan. Als analyticus van Ziggo Sport was de Oranje-held van 1988 snoeihard voor Upamecano (zie video hieronder). Hij rekende hem de uitglijder bij de treffer van Haaland wél aan.



,,Deze man is niet stressbestendig voor de top", aldus Van Basten. Dat je weer uitglijdt, op zo’n moment, is geen toeval meer. Ik denk dat hij gewoon heel nerveus is en dat hem daarom dit steeds overkomt. Je zag het vorige week ook. Deze man is gewoon niet geschikt voor de top.”

Bij de Arabische zender beIN Sports werkte Upamecano op de lachspieren. Een verslaggever noemde de verdediger van Bayern München UpaMaguire (zie video hieronder), een knipoog naar de veelvuldig bespotte centrumverdediger Harry Maguire van Manchester United.

Leiding Bayern spreekt steun uit voor coach Tuchel

De leiding van Bayern München sprak ondanks de uitschakeling de steun uit voor coach Thomas Tuchel, die vorige maand de ontslagen Julian Nagelsmann verving. De discussie over dit besluit laaide gisteren weer op na de wedstrijd tegen Manchester City. Directeur Oliver Kahn verdedigde opnieuw de keuze voor Tuchel. ,,We zijn er volledig van overtuigd dat we vroeg of laat onder leiding van Thomas Tuchel weer zullen zijn waar we allemaal heen willen, namelijk naar de top, ook in Europa”, zei Kahn.

Volgens de oud-doelman heeft de Bundesliga de komende weken nu de volledige prioriteit. ,,We moeten ons met z’n allen concentreren op wat we wel nog kunnen bereiken en dat is het Duitse kampioenschap. In de wedstrijd tegen Manchester City heb ik veel kunnen zien, wat we kunnen gebruiken om de titel te kunnen halen”, aldus Kahn. Koploper Bayern heeft in de Bundesliga twee punten voorsprong op Borussia Dortmund.

Programma Champions League

