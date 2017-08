Marcos Alonso, meer dan een gewone linksback

Met namen als Alvaro Morata, voor wie deze zomer ruim 80 miljoen euro werd betaald aan Real Madrid, had Chelsea gisteren genoeg aanvallende klasse op het veld staan om de topper tegen Tottenham Hotspur te beslissen. Des te opvallender is het dat juist Marcos Alonso, linksback van origine en de linkshalf in het 3-4-3-systeem van trainer Antonio Conte, de absolute smaakmaker was op Wembley.



De 26-jarige Spanjaard verzorgde beide treffers aan de kant van Chelsea. In de eerste helft krulde hij een vrije trap – zijn handelsmerk – achter doelman Hugo Lloris, in de slotfase besliste hij de wedstrijd met een verrassend, diagonaal schot. Het past allemaal in de lijn die Alonso heeft ingezet sinds zijn entree bij Chelsea aan het begin van vorig seizoen. Vorig seizoen was hij liefst zesmaal trefzeker en gaf hij drie assists - en bijna alles was te danken aan zijn fabelachtige linkerbeen.



De tekst loopt door onder de video van de eerste goal van Alonso tegen Spurs