Marcos Senesi kan nieuwe coach verwachten bij AFC Bournemouth na 9-0 nederlaag tegen Liverpool

Direct na de vernederende nederlaag tegen Liverpool uitte Parker stevige kritiek op de clubleiding van The Cherries . De 41-jarige Engelsman vond dat zijn ploeg nog niet sterk genoeg was om op Premier League-niveau mee te kunnen. ,,Sommige spelers spelen voor het eerst in de Premier League. Dit is een vernederende ervaring en er moet zeker iets gebeuren", zo gaf Parker een signaal af.

Maxim Demin, de in Rusland geboren eigenaar van de club, blijkt onverbiddelijk en heeft Parker de laan uitgestuurd: ,,Ik wil Scott en zijn team graag bedanken voor hun inspanningen bij ons. Onze promotie naar de Premier League zal voor altijd herinnerd worden als een van de meest succesvolle seizoenen in onze geschiedenis, maar om als team en club vooruitgang te blijven boeken, is het onvoorwaardelijk dat we op één lijn zitten in onze strategie om de club duurzaam te runnen. We moeten geloof en respect voor elkaar tonen. Dat is de aanpak die deze club in de recente geschiedenis zoveel succes heeft gebracht, en daar zullen we nu niet van afwijken.”