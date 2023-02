Marcus Rashford wéér goudhaantje voor Erik ten Hag en Manchester United

Met samenvattingManchester United blijft meedoen in de titelrace in de Premier League. De ploeg van Erik ten Hag won vanmiddag met 0-2 bij Leeds United, dat woensdag nog knap met 2-2 gelijkspeelde op Old Trafford. Op Elland Road sloegen Marcus Rashford en Alejandro Garnacho in de laatste tien minuten toe. United kan zich nu gaan richten op de confrontatie met FC Barcelona in de Europa League.

De kansenverhouding was met 16-11 in het voordeel van Leeds United, dat woensdag al een goede indruk achterliet op Old Trafford met een verdiend gelijkspel. Bij de nummer 17 van de Premier League is Alfred Schreuder in beeld als opvolger van de maandag ontslagen Jesse Marsch, nadat afgelopen week duidelijk werd dat Feyenoord trainer Arne Slot niet laat gaan.



Crysencio Summerville viel toen al na acht minuten in voor de geblesseerd geraakte Luis Sinisterra, die er vandaag net als de eveneens uitgevallen Pascal Struijk niet bij was bij de thuisploeg. Summerville kreeg al in de vierde minuut een goede kans op de 1-0 en kort voor rust volgde nog een goede kans voor de kleine aanvaller met een verleden bij Feyenoord, FC Dordrecht en ADO Den Haag.

Volledig scherm Wout Weghorst in duel met Leeds United-middenvelder Tyler Adams, rechts Marcel Sabitzer. © AP

Hij stond tegenover Tyrell Malacia, die na een uur spelen door trainer Erik ten Hag werd vervangen door Lisandro Martínez. De Argentijnse wereldkampioen schoof naar het centrum en Luke Shaw kwam op linksback te spelen. De Engels international gaf in de 80ste minuut de voorzet bij de 0-1 van Marcus Rashford. Het was voor de 25-jarige aanvaller uit Manchester alweer zijn 21ste treffer van dit seizoen in alle competities.

Door de achterstand ging Leeds United risico's nemen op zoek naar de gelijkmaker en daar profiteerde Manchester United dankbaar van. Na een goede pass van spits Wout Weghorst, die de hele wedstrijd speelde, maakte de Argentijnse invaller Alejandro Garnacho in de 85ste minuut de 0-2. De 18-jarige aanvaller maakt al tijden indruk en kreeg afgelopen week weer complimenten van Ten Hag, die de maniertjes van Garnacho na een wissel wel kon begrijpen.

Weghorst leek in de extra tijd nog even de 0-3 binnen te tikken, maar stond nipt buitenspel toen Harry Maguire de bal doortikte na een corner van Bruno Fernandes. Manchester United speelde zeker niet goed, maar won wel voor de twaalfde keer in vijftien wedstrijden sinds de WK-break in november en december.

Manchester United kan nu gaan toewerken naar de dubbele confrontatie met FC Barcelona in de tussenronde van de Europa League, waarin ook Ajax (tegen Union Berlin) en PSV (tegen Sevilla) uitkomen. Donderdag (18.45 uur) is de heenwedstrijd in Camp Nou, de week erop volgt de return op Old Trafford. De ploeg van coach Xavi en middenvelder Frenkie de Jong komt vanavond nog in actie tegen Villarreal. Bij winst in Camp Nou wordt de voorsprong op nummer twee Real Madrid, dat zaterdagavond het WK voor clubs won, vergroot naar elf punten.

Manchester City loopt in op Arsenal

Manchester City heeft in de Premier League de achterstand op Arsenal teruggebracht tot drie punten. De Engelse kampioen versloeg Aston Villa met 3-1 en profiteerde zo van het puntenverlies van de koploper een dag eerder tegen Brentford (1-1) in het Emirates Stadium. Vorige week verloor Arsenal al met 1-0 bij Everton, maar toen ging City ook onderuit bij Tottenham Hotspur. Komende woensdag nemen Arsenal en Manchester City het tegen elkaar op in Londen, met als inzet de koppositie. City heeft een beter doelsaldo: +34 om +28.

De ploeg van trainer Pep Guardiola kwam voor eigen publiek tegen Aston Villa al in de vierde minuut op voorsprong via Rodri. De Spaanse middenvelder kopte raak uit een hoekschop van Riyad Mahrez. In de slotfase van de eerste helft liep Manchester City weg door doelpunten van Ilkay Gündogan (op aangeven van Erling Haaland) en Mahrez (strafschop).

De Noorse topscorer Haaland bleef na rust achter in de kleedkamer. De nummer 9 van City had mogelijk last van een botsing met doelman Emiliano Martínez. Of de blessure de topper van woensdag in gevaar brengt of dat de wissel meer uit voorzorg was is nog niet duidelijk. ,,Hij kreeg een schop, waardoor hij zich niet prettig voelde”, zei Guardiola na afloop. ,,Met een 3-0-voorsprong wilden we geen risico’s nemen. We gaan het de komende dagen beoordelen. Als hij niet klaar is, dan stellen we een ander op. Hopelijk is hij in orde, maar we moeten het afwachten.”

Haaland, dit seizoen al goed voor 25 treffers in 21 competitieduels, bleef na rust in de kleedkamer achter. Na ruim een uur spelen deed Aston Villa wat terug via spits Ollie Watkins, maar daar bleef het bij in het Etihad Stadium.

Afgelopen week werd Manchester City door de organisatie van de Premier League aangeklaagd voor het overtreden van de financiële regels. In totaal gaat het om vier verschillende aanklachten, voor meer dan honderd overtredingen die hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2018.

Een commissie gaat zich hierover buigen, na een onderzoek van maar liefst vier jaar door de Premier League. Als City schuldig wordt bevonden, kan de club in het uiterste geval uit de Engelse competitie worden gezet. Ook een puntenstraf is mogelijk.

