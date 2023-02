Mario Balotelli heeft het verbruid in Zwitserland: fans FC Sion steken zijn shirt in de fik

Met videoMario Balotelli maakte afgelopen zomer voor iets meer dan 2,5 miljoen euro de overstap van Adana Demirspor naar FC Sion. Hoewel de voormalig topspits in twaalf wedstrijden vijf keer het net wist te vinden, zijn de fans van de Zwitserse club behoorlijk ontevreden over de 32-jarige Italiaan. Dit weekend staken fans een shirt van Balotelli in de fik.

FC Sion verloor in eigen huis met 0-4 van subtopper St. Gallen en blijft daardoor op de voorlaatste plek in de competitie staan. Balotelli startte in de basis, maar kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd. In de zeventigste minuut werd hij gewisseld.

Op dat moment was er vanaf de tribunes overduidelijk ‘zweet of ga weg’ te horen. Fans verweten Balotelli dat hij niet genoeg arbeid zou leveren op het veld. Om de woorden kracht bij te zetten, werd een shirt van Balotelli in de hekken gehangen en in de brand gezet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Balotelli staat zoals bekend bekend als een enfant terrible, maar de laatste tijd was het opvallend rustig rondom de Italiaanse spits die in 2012 de finale van het EK speelde. Vorig seizoen liet de voormalig aanvaller van Internazionale, Manchester City, AC Milan, Liverpoolm OGC Nice, Olympique Marseille, Brescia en Monza vooral weer zijn voeten spreken. Met achttien goals in 31 wedstrijden werd hij bijna topscorer van de Turkse competitie. Reden genoeg voor FC Sion om hem naar Zwitserland te halen, al lijken de fans daar nu helemaal klaar met de aanvaller in de strijd tegen degradatie.