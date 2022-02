Mark Flekken houdt met Freiburg zicht op Europees voetbal

‘Spelers Bayern München met de dood bedreigd’

Meerdere voetballers van Bayern München zouden met de dood zijn bedreigd. Dat meldt de Duitse krant Bild, die weet dat de politie in het bezit is van een anonieme brief die zou beginnen met de tekst: ‘red de competitie, red het voetbal, dood aan vuile Beierse varkens’.

15 februari