Mark van Bommel op kampioenskoers met Royal Antwerp na zege op Genk

Met videoMark van Bommel mag na het winnen van de Belgische beker vorige week nu ook gaan dromen van het kampioenschap in de Jupiler Pro League. Zijn Royal Antwerp FC won in het Bosuilstadion met 2-1 van Racing Genk.

Racing Genk kwam via Mark McKenzie na twintig minuten nog op voorsprong, maar kort voor rust schoot Toby Alderweireld de 1-1 binnen uit een strafschop. Alderweireld nam de penalty nadat Vincent Janssen na een halfuur spelen had gemist vanaf elf meter. Vorige week scoorde Janssen in de Belgische bekerfinale tegen KV Mechelen (2-0 winst) nog overtuigend vanaf de stip, waarmee hij Antwerp op weg hielp naar bekerwinst in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. In de 52ste minuut tekende Michel-Ange Balikwisha, vorige week de maker van de 2-0 in de bekerfinale op aangeven van Calvin Stengs, vanavond voor de winnende 2-1.

Royal Antwerp was afgelopen woensdag al goed begonnen aan de play-offs om het kampioenschap met een 0-2 overwinning bij Royale Union Saint-Gilloise, de club van Bart Nieuwkoop. In Brussel maakte Jurgen Ekkelenkamp en Mandela Keita toen de goals in Brussel.

Royal Antwerp staat nu op 42 punten. Dat is een punt meer dan Racing Genk en Royale Union Saint-Gilloise, die als gedeelde koplopers waren begonnen aan de kampioenscompetitie. Titelverdediger Club Brugge staat op de vierde plaats met 30 punten en gaat geen rol van betekenis meer spelen.

De club van trainer Van Bommel en technisch directeur Marc Overmars speelt nu twee keer tegen Club Brugge, waar Noa Lang niet kon voorkomen dat de titelverdediger de play-offs begon met nederlagen tegen Racing Genk en Royale Union. Volgende week zondag treffen de clubs elkaar eerst in het Bosuilstadion in Antwerpen, een week later in het Jan Breydelstadion in Brugge.

Royal Antwerp, de oudste profclub van België, werd vier keer eerder landskampioen. Dat gebeurde in 1929, 1931, 1944 en 1957. In 2017 keerde Antwerp terug op het hoogste niveau na dertien jaar op het tweede niveau in België.

