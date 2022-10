Mark van Bommel over uit selectie zetten rokende Nainggolan: ‘Moeilijkste keuze die je kan maken’

De 34-jarige Nainggolan werd zondag vlak voor het duel met Standard Luik gesnapt terwijl hij op de reservebank zat te vapen. Op de tv-beelden was te zien dat de middenvelder een elektronische sigaret in de mouw van zijn hoodie had verstopt en vervolgens een grote rookwolk uitblies. Nainggolan kwam vorige week ook al negatief in het nieuws. Hij werd betrapt op het rijden zonder rijbewijs en moest zijn auto inleveren.

,,Radja is een heel goede voetballer die het verschil kan maken”, zei Van Bommel. ,,Vanuit dat perspectief is het zonde dat we tot die beslissing zijn gekomen. Hij kan buitencategorie zijn. Of ik het een juiste beslissing vind? Ja, anders hadden we die niet genomen. Radja was zwaar teleurgesteld.”