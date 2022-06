Mark van Bommel rekent bij ambitieus Antwerp op ruggensteun Overmars: ‘Hij zal rustig blijven’

Door Mikos Gouka



Mark van Bommel knikte bij het woordje eerherstel. De trainer die sneuvelde bij PSV en VfL Wolfsburg is in België neergestreken bij Antwerp FC om de club mee te laten doen om de prijzen, maar ook om zichzelf weer eens te tonen als trainer.

,,Eerherstel, dat had ik al als speler, maar ook als trainer’', zegt Van Bommel. ,,Ik wil hier iets laten zien. En ik ben heel blij dat Marc Overmars hier is, want hij zal rustig blijven als het even tegen mocht zitten. En dat heb je als trainer nodig. Ik weet dat het dagelijks werken met spelers en de manier van omgang goed is. Ik heb gevoetbald, ik weet hoe spelers zich voelen. Dat aspect was bij beide clubs (PSV en VfL Wolfsburg) gewoon goed. Dat het mis is gegaan, daar zijn factoren op van invloed. Maar je neemt dingen mee die minder zijn gegaan. Het is eigenlijk net als met journalisten, die schrijven een stukje en willen de volgende keer toch ook een beter stukje schrijven? Dat lukt niet altijd, maar je streeft het wel na.’’

Van Bommel moet zijn selectie snel fit krijgen, de voorronde van de Conference League wacht over precies een maand. Antwerp FC dient het op te nemen tegen Inter Turku uit Finland of FC Drita uit Kosovo, de laatste club was de eerste opponent van Feyenoord vorig seizoen in het derde Europese toernooi.

Van Bommel, die in België wordt geassisteerd door de Nederlanders Andries Ulderink, John Stegeman, Jurgen Dirkx en inspanningsfysioloog Egid Kiesouw, weet dat het verwachtingspatroon meteen hoog is bij ‘The Great Old’. Eigenaar Paul Gheysens (68), de West-Vlaamse vastgoedmagnaat, en technisch directeur Marc Overmars willen aansluiten bij de gevestigde orde in het Belgische voetbal. Gheysens zwemt in het geld en is bereid flink te investeren in het elftal. Anthony Valencia, een 18-jarige Ecuadoriaan die werd weggeplukt bij Independiente del Valle, werd vastgelegd, net als Vincent Janssen. De Nederlandse spits sluit net als internationals Michel-Ange Balikwisha (Jong Belgie) en Abdoulaye Seck (Senegal) volgende week aan op training.

Als het aan Gheysens ligt, komt ook Toby Alderweireld snel naar Antwerpen. De Belgische international, die in Qatar speelt, staat in de belangstelling van de club terwijl ook de naam van de Argentijn Gaston Avila (20) van Boca Juniors wordt genoemd.

,,We hebben een heel korte voorbereiding’', zegt Van Bommel. ,,Over een maand spelen we in de Conference League en moeten we er al staan. En daarna is het voortdurend donderdag spelen en zondag spelen. Ik wil mijn spelers zo snel mogelijk laten wennen aan ons idee van voetballen. Als trainer hoop je dat ze dat met plezier zullen uitvoeren’', zegt Van Bommel.

De voormalig trainer van PSV en VfL Wolfsburg heeft bekende namen in zijn selectie. Radja Nainggolan (34 jaar, ex-AS Roma) traint nog individueel na een enkeloperatie, maar Viktor Fischer (28 jaar, ex-Ajax) en Emanuel Emegha (19 jaar, ex-Sparta) waren wel van de partij.

,,Of ik hier zou zijn geweest zonder Overmars? Dat weet ik niet, maar hij heeft mij gevraagd on naar Antwerp FC te komen en ik ben daar heel blij mee. Ik ken Marc al heel lang, ik debuteerde bij Oranje op Cyprus, Marc speelde toen ook. We hebben altijd contact gehouden, hij was bij mijn afscheidswedstrijd. Marc denkt na over dingen die hij doet, hij heeft vertrouwen in mij en zal niet nerveus worden als we een paar keer verliezen. Dat is lekker voor een trainer. Het zal ook hier met vallen en opstaan gaan, we hebben andere ideeën dan in de periode onder de vorige trainer. Dat duurt in de praktijk even. En natuurlijk hebben we er over gesproken met elkaar over wat er is gebeurd met Marc bij Ajax. Een aparte situatie, daar moet je niet voor weglopen, maar dat wil niet zeggen dat je nooit meer met elkaar kan samenwerken.’’