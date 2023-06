Mark van Bommel viert feest na zinderende ontknoping in België: Alderweireld schiet Antwerp naar titel

Bij het begin van de tweede helft hoorden de spelers van Genk dat Union via Simon Adingra de leiding had genomen (1-0) en dus de eerste plaats in handen had. Kerk bracht de hoop bij Antwerp terug. De aanvaller werkte de bal in de 58ste minuut via de Colombiaanse verdediger Carlos Cuesta in het doel (1-1). Antwerp probeerde door te drukken, maar het doelpunt viel juist aan de andere kant. Aanvoerder Bryan Heynen scoorde een kwartier voor tijd van dichtbij (2-1).



Union wist in de slotfase niet stand te houden tegen Club Brugge. De Japanner Shion Homma maakte in de 89ste minuut gelijk en Oranje-international Noa Lang en Cisse Sandra scoorden daarna in blessuretijd ook nog (1-3). Antwerp had door die ontwikkelingen opeens aan een gelijkspel genoeg. Alderweireld werd met een geweldige trap in de linkerbovenhoek de held van Antwerp.



