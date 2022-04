Marokkaanse bond geeft niet op: ‘Niemand kan ontkennen hoe goed Ziyech en Mazraoui zijn’

Ziyech en Mazraoui vallen al een tijdje buiten de boot bij Marokko door een verslechterde band met bondscoach Vahid Halilhodzic. Hoewel de Bosniër nog altijd het vertrouwen krijgt en hij al vaker heeft gezegd dat er geen plek is voor Ziyech en Mazraoui zolang hij bondscoach van Marokko is, spreekt bondspresident Lekjaa woorden die de Marokkaanse fans weer wat hoop zullen geven op een rentree van het tweetal.

,,Niemand kan ontkennen hoe goed Ziyech en Mazraoui zijn. Overal ontstaan weleens problemen, zeker in een groep met vijftig mensen. Die problemen moeten we oplossen zodat Ziyech en Mazraoui terug kunnen keren bij het nationale team", zegt Lekjaa in een podcast van Soccer212 . ,,Wat de omstandigheden ook zijn, zij blijven Marokkaans en het Marokkaanse voetbalteam is erfgoed van ons allemaal. Ik beschouw ze nog steeds als topspelers van Marokko.”

Lekjaa sprak eerder al lovend over Ziyech en Mazraoui en stelde zelfs dat de twee opgenomen zouden worden in de voorselectie voor de play-offs van het WK tegen DR Congo. Beide spelers reageerden echter daarop door te stellen dat ze niet voor Marokko zullen spelen. ,,Ik zal niet terugkeren bij Marokko. Helaas heb ik het gevoel dat ik geen andere keuze heb", zei Ziyech. Mazraoui keerde niet terug omdat hij nog niets had gehoord: ,,Na alles wat er is gezegd, had ik onlangs nog steeds het fatsoen om te praten over de situatie van de afgelopen jaren.”