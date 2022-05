‘Marokkaanse voetbalbond werkt aan compromis: WK met Ziyech, Mazrazoui én Halilhodzic’

Chili dient klacht in en wil op WK plaats van Oran­je-opponent Ecuador innemen

De Chileense voetbalbond heeft bij de FIFA een klacht ingediend tegen Ecuador. Rechtsback Byron Castillo zou hebben gelogen over zijn geboorteplaats- en datum. Volgens de Chileense bond is Castillo geboren in Colombia en niet in Ecuador en is hij drie jaar ouder dan vermeld.

5 mei