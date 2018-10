Marokko geeft winst in blessuretijd uit handen op de Comoren

Op de eilandengroep ten noordoosten van Madagaskar verspeelde Marokko twee dure punten in de kwalificatie voor de Afrika Cup. Terwijl al veel supporters op weg naar huis waren, zorgde El Fardou Ben in blessuretijd alsnog voor een feestje op de Comoren. De 29-jarige spits van Rode Ster Belgrado reageerde alert voor een voorzet vanaf links.

Zonder de geblesseerde Ajacied Hakim Ziyech, maar met ex-Feyenoorder Karim El Ahmadi (Al Ittihad) en de gebroeders Nordin (Al Nasr) en Soufyan Amrabat (Club Brugge) in de basis, keek de ploeg van bondscoach Hervé Renard al vroeg tegen een 1-0 achterstand aan door een goal van El Fardou Ben.

Na de gelijkmaker van Khalid Boutaïb, die vlak na rust scoorde, kreeg Marokko de voorsprong niet veel later in de schoot geworpen. De clubloze doelman Ali Ahamada verkeek zich op een onhandige terugspeelbal en schoot de bal zomaar tegen ex-PSV’er Nordin Amrabat, die tot zijn eigen verbazing zag hoe de bal via zijn been het doel in rolde: 1-2.

De thuisploeg wist echter van geen opgeven en kreeg in de ultieme slotfase loon naar werken. Eerder deze kwalificatie pakte de Comoren ook al een punt tegen het Kameroen van bondscoach Clarence Seedorf: 1-1.

Marokko had het afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd ook al moeilijk met de nummer 149 van de wereld. In Casablanca ontsnapte de ploeg van bondscoach Hervé Renard toen wel aan puntenverlies toen het in de in de zevende minuut van de blessuretijd een strafschop kreeg die door Faycal Fajr werd benut.

Marokko staat in groep B tweede achter Kameroen, dat als gastland overigens al automatisch is geplaatst voor de Afrika Cup. Om zich te kwalificeren moet het Malawi voor zien te blijven. De nummer drie in de poule speelde vanmiddag met 0-0 gelijk tegen Kameroen. Marokko heeft met nog twee wedstrijden te gaan een voorsprong van vier punten op Malawi.