Marokko met Ziyech en Mazraoui onderuit tegen Gambia

Lukaku, topscorer onder de internatio­nals

20:17 Romelu Lukaku is van onschatbare waarde voor het Belgische nationale elftal en scoorde gisteravond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland zijn 24ste en 25ste goal in zijn laatste 21 interlands. Daarmee is de Belgische spits de meest scorende international van de laatste tijd.