Marokko ook bij Onder 23 op roze wolk: ticket naar Olympische Spelen na zege Afrika Cup met eredivisiespelers

Met video Lionel Messi zit niet stil tijdens verjaardag en vakantie: fraaie goals bij testimoni­als in Argentinië

Lionel Messi werd zaterdag 36 jaar en heeft even vakantie voor hij aan zijn avontuur bij Inter Miami begint, maar de wereldkampioen doet het zeker niet rustig aan. Dit weekend deed hij mee aan de testimonials van Maxi Rodríguez en Juan Román Riquelme, zijn voormalig teamgenoten in de nationale ploeg van Argentinië. In beide wedstrijden scoorde hij op fraaie wijze.