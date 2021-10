Marokko plaatst zich na zege bij Guinee voor play-offs WK

VIDEO Gekte op woning­markt, nu ook overbieden op huurhuis: ‘Loopt echt uit de klauwen’

13:12 Zo oververhit is de woningmarkt: om een huurwoning te bemachtigen moet je meer bieden dan de maandelijkse huurprijs. Onderhands gebeurt dit al even op de vrije huurmarkt, maar er bestaat nu ook een website waarop je kunt bieden op een huurhuis. De Woonbond is niet blij met deze ontwikkeling. „Overbieden op huurwoningen laat zien dat het echt uit de klauwen aan het lopen is.”