Marseille even in schaduw PSG na zege op Nîmes

Olympique Marseille blijft goed meedraaien bovenin de Franse Ligue 1. De Zuid-Franse club won met 0-2 bij Nîmes en klom naar de tweede plaats in de stand achter koploper Paris Saint-Germain. Het was de zevende competitiezege voor Marseille van dit seizoen in elf wedstrijden.